Рога редчайшего черного носорога пытались провезти в Россию из ЮАР

Рога черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения, пытались провезти в Домодедовском аэропорте. Прибывшие из ЮАР 6 россиян пытались провезти 32 фрагмента рогов весом более 32 килограмм.

Во время досмотра их багажа, пассажиры заявили, что привезли сувениры из «железного» дерева, сообщает сайт Подмосковье сегодня. Тем не менее выяснилось, что в багаже - рога редчайшего млекопитающего.

Этот вид занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. В ЮАР стоимость 1 килограмма таких рогов превышает 3,7 миллиона рублей.