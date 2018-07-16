Киевская разведка «нашла» в Донбассе воюющих против ВСУ «биатлонисток из России»

Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны, якобы подверглись атаке со стороны российских биатлонисток. Такое заявление в разговоре со СМИ сделали киевские силовики.

По словам одного из военнослужащих ВСУ, чье соединение дислоцировано в городе Марьинка, армейская разведка зафиксировала прибытие в Донбасс снайперской группы, в состав которой якобы вошли члены женской сборной РФ по биатлону. Собеседник СМИ утверждает, что спортсменки ведут активные боевые действия против силовиков, пишет «Русская весна». Никаких доказательств, которые могли бы подтвердить правдивость данного заявления, военный не предъявил.

Официальный Киев неоднократно обвинял Россию в прямой военной помощи противостоящим ВСУ ополченцам Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают как голословные.