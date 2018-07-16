В Забайкалье затопило еще 5 поселков

За последние сутки вода затопила еще 5 населенных пунктов Забайкальского края. На данный момент затоплены 23 поселка в муниципальных районах и окраина Читы.

Сильнее всего страдают дачные кооперативы. Жители откачивают воду из подвалов, а спасатели привозят им продукты питания и лекарства, передает ОТР.

Причина бедствий - проливные дожди и разлив рек, в результате чего, 700 домов уже пострадали.

Стоит отметить, что погодные катаклизмы чреваты не только наводнениями, но и масштабными пожарами. Сейчас на севере Иркутской области из-за гроз горит больше 22 тысяч гектаров леса.

В лесах Катангского района из-за гроз возникли 10 пожаров общей площадью - 22 тысячи гектаров, покрытых лесом, и 777 гектаров нелесной территории. Эти возгорания не тушат, они находятся в зоне космомониторинга, сообщает Телеинформ.