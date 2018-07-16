Италия до конца года поднимет вопрос об отмене санкций Евросоюза против РФ
16 июля 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в понедельник заявил, что до конца текущего года официальный Рим намерен поднять в Брюсселе вопрос об отмене санкций в отношении Российской Федерации.
По словам политика, ограничения не приносят никакой пользы, в частности, от этого страдает итальянская экономика. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сальвини, Италия уже смогла наладить хорошие отношения с РФ в сфере торговли, промышленности, культуры и безопасности.
Вице-премьер подчеркнул, что Италия потеряла из-за санкций больше других стран и отметил, что она по-прежнему лишается примерно 7 миллионов евро в день.
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