Италия до конца года поднимет вопрос об отмене санкций Евросоюза против РФ

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в понедельник заявил, что до конца текущего года официальный Рим намерен поднять в Брюсселе вопрос об отмене санкций в отношении Российской Федерации.

По словам политика, ограничения не приносят никакой пользы, в частности, от этого страдает итальянская экономика. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сальвини, Италия уже смогла наладить хорошие отношения с РФ в сфере торговли, промышленности, культуры и безопасности.

Вице-премьер подчеркнул, что Италия потеряла из-за санкций больше других стран и отметил, что она по-прежнему лишается примерно 7 миллионов евро в день.