Два вертолета Ми-8 вернулись в Россию из Сирии
16 июля 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
На базе в Новосибирской области вернулись из Сирии два вертолета Ми-8АМТШ. Соответствующую информацию днем в понедельник, 16 июля, предоставил источник в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что экипажи воздушных судов и боевые машины вернулись в места постоянной дислокации после успешного выполнения поставленных задач в сфере борьбы с международными террористическими группировками, передает сегодня РИА "Новости".
Отмечается, что в минувшее воскресенье на аэродроме Хмеймим в Сирии проходила подготовка к перевозке. Вертолеты были загружены в самолет Ан-124 "Руслан".
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