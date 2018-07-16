Два вертолета Ми-8 вернулись в Россию из Сирии

На базе в Новосибирской области вернулись из Сирии два вертолета Ми-8АМТШ. Соответствующую информацию днем в понедельник, 16 июля, предоставил источник в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что экипажи воздушных судов и боевые машины вернулись в места постоянной дислокации после успешного выполнения поставленных задач в сфере борьбы с международными террористическими группировками, передает сегодня РИА "Новости".

Отмечается, что в минувшее воскресенье на аэродроме Хмеймим в Сирии проходила подготовка к перевозке. Вертолеты были загружены в самолет Ан-124 "Руслан".