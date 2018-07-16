В сети появились снимки с крестин принца Луи
16 июля 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Великобритании неделю назад прошёл обряд крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В Сети появились фотографии с этого торжественного события.
В Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялось крещение маленького принца Луи. Как сообщает teleprogramma.pro, на церемонии присутствовал только узкий круг лиц, приближённый к королевской семье.
Для торжественного события Кейт Миддлтон выбрала белое платье с глубоким вырезом, а главным акцентом в наряде стала необычная шляпка. По словам Кейт, ребёнок радует родителей спокойным характером.
Напомним, что Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение нарушить традиции и крестили малыша во второй половине дня, в 16:00. Королева Елизавета II на крестинах своего правнука присутствовать не смогла.
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