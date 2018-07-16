Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обозначил красные линии при "деоккупации" Донбасса. "Красные линии" в предложенной им стратегии "деоккупации Донбасса" опубликованы на сайте украинскго МВД и на сайтах украинских изданий. Назван «явный признак» подготовки киевских силовиков к нападению на юг ДНР

Красными линиями Аваков назвал положения, компромисс по которым для Украины невозможен. Он считает, что изменение государственного устройства Украины вообще не обсуждает. "Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству", — говорится в сообщении Авакова.

Он подчеркнул, что украинская Конституция четко определяет, что "Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна". Аваков заявляет, что госграницы Украины должны быть полностью подконтрольными Государственной пограничной службе Украины на протяжении всей линии границы, а миротворцы ООН "являются лишь гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями".

Аваков заявил, что жители Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции Украинской юстиции и подчиняются законам Украины.

Глава украинского МВД обозначил, что стремление Украины стать членом ЕС и НАТО "не может быть предметом дискуссии, как и "легитимизация аннексии Крыма".