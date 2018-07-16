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Пушков считает, что Путин будет мощнее Трампа на встрече в Хельсинки сегодня
16 июля 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что Владимир Путин на сегодняшней встрече с Дональдом Трампом будет сильнее, у российского лидера есть преимущество.
Вчера в России завершился Чемпионат мира по футболу-2018, о котором с восхищением говорят во всем мире как простые люди, так и политики, и спортивные функционеры. Экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер сделал России комплимент как хозяйке мундиаля. Трамп же прилетел в Финляндию из Лондона. У многих британских граждан визит президента США вызвал негодование. Жители Лондона даже устраивали акции протеста в то время, когда проходили его встречи с королевой Елизаветой и премьером Терезой Мэй.
Российский политик Алексей Пушков считает так: "Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита. Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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