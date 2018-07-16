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Озвучен самый худший для Украины исход переговоров Путина и Трампа
16 июля 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали, какой исход встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет самым худшим для Украины. На эту тему в разговоре с представителями прессы высказался эксперт Игар Тышкевич.
Украинский аналитик опасается, что президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов в ходе переговоров могут пойти на взаимные уступки. Тышкевич не исключил, что результатом достижения договоренностей станет фактическое признание Крыма российской территорией. Данное решение Трампа способно дестабилизировать ситуацию внутри Украины, процитировало эксперта издание ФАН.
Российский и американский лидеры должны встретиться в понедельник в Финляндии. Ранее сегодня сообщалось, что Дональд Трамп назвал причину ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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