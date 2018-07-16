Российский эксперт высказался о возможности эвакуации членов организации "Белые каски" их Сирии. В СМИ ранее сообщили, что США, Франция, Великобритания и Канада обсуждают данную возможность.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок подчеркнул, что "Белые каски" имеют весьма плохую репутацию. Ранее их обвиняли в благосклонном отношении к некоторым оппозиционным группировкам.