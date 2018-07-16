В Госдуме оценили выступление президента Хорватии о контактах с Россией
16 июля 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович дважды посетила Россию за период проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу-2018. Хорватский лидер встречалась на мундиале с Дмитрием Медведевым на одном матче, и с Владимиром Путиным вчера, когда сборная Хорватии боролась за "золото" со сборной Франции.
Российский лидер до матча принял Колинду Грабар-Китарович в Кремле. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Хорватии о необходимости диалога с Россией.
Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции Российской Федерации. Она уверена, что вместо радикальных мер по отношению к России следует вступить в диалог с российскими властями.
"Вне всякого сомнения, диалог должен вестись. И это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в ЕС весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", — заявил Новиков в интервью RT.
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