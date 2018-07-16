В Госдуме оценили выступление президента Хорватии о контактах с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович дважды посетила Россию за период проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу-2018. Хорватский лидер встречалась на мундиале с Дмитрием Медведевым на одном матче, и с Владимиром Путиным вчера, когда сборная Хорватии боролась за "золото" со сборной Франции. Глава Хорватии выступила против попыток изоляции России

Российский лидер до матча принял Колинду Грабар-Китарович в Кремле. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Хорватии о необходимости диалога с Россией.

Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции Российской Федерации. Она уверена, что вместо радикальных мер по отношению к России следует вступить в диалог с российскими властями.

"Вне всякого сомнения, диалог должен вестись. И это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в ЕС весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", — заявил Новиков в интервью RT.