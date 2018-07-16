В Киеве раскрыли сценарий возвращения Мариуполя в ДНР без единого выстрела

Расположенный на юге Донецкой области город Мариуполь может вернуться в состав самопровозглашенной ДНР без единого выстрела. Такое мнение в разговоре со СМИ высказал киевский эксперт Олег Жданов.

Аналитик отметил, что украинские власти рискуют потерять населенный пункт вследствие ситуации, сложившейся в настоящий момент на Азовском море. По словам Жданова, Россия заблокировала расположенные там украинские порты. Эксперт предрек, что это может спровоцировать в зависимом от судоходства Мариуполе социальный взрыв. При таком варианте развития событий не потребуется проводить военную операцию для взятия города под контроль, процитировало Олега Жданова агентство «Новороссия».

Мариуполь входил в состав Донецкой народной республики на протяжении непродолжительного времени после объявления о создании данного государства весной 2014 года. Ополченцы не смогли удержать населенный пункт и были выбиты оттуда украинскими войсками.