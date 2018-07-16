Трамп заявил, что отношения с Россией стали хуже из-за «глупости» США

В своём Твиттере глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал сообщение, где заявил, что отношения с РФ стали хуже, чем когда-либо по причине «безрассудства и глупости» США.

Трамп также обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии. Трамп сообщил, что Обама был проинформирован спецслужбами о возможности «вмешательства» в выборы со стороны России. Однако тот не принял каких-либо мер, так как был уверен в победе Хиллари Клинтон в президентской гонке, передаёт ТАСС.

Напомним, что ранее Трамп многократно заявлял, что не состоял в каких-либо контактах в период предвыборной кампании 2016 года с российскими представителями. Москва также опровергала заявления о попытках влияния на ход выборов в Соединённых Штатах.

В понедельник 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки, чтобы обсудить круг политических вопросов.