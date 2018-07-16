Российские ВКС сняли на видео удары по протурецким боевикам в сирийской Хаме
16 июля 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийские правительственные войска уничтожили позиции протурецких вооруженных формирований в провинции Хама. Удар снял на видео беспилотник ВКС РФ, ролик оказался в распоряжении отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», на минувшей неделе на север провинции прибыли две артиллерийские батареи армии арабской республики. В первую же ночь своего пребывания в новом месте дислокации они нанесли удары по минометным расчетам боевиков, поддерживаемых Турцией.
Ранее в интернете появилось видео из сданного сирийским и российским военным анклава бандформирований в провинции Даръа. Речь идет о городе Тафасе.
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