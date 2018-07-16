Помпео сообщил, от кого зависят дальнейшие отношения США и России
16 июля 2018, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, от кого зависит нормализация отношений Америки и РФ. Глава Госдепа будет сопровождать американского президента Дональда Трампа на саммите с Владимиром Путиным.
По словам Помпео, возможность налаживания двусторонних связей находится в руках российского руководства, передает сегодня kp.ru.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что улучшение отношений стало бы важным шагом для всех, однако в настоящий момент мяч находится на стороне РФ. Майк Помпео при этом пообещал, что США со своей стороны намерены и дальше привлекать Россию к ответственности за ее неправомерные и "злонамеренные" действия.
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