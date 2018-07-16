Совместное заявление по итогам переговоров Путина и Трампа сделано не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в понедельник сделал важное заявление. По его словам, совместное заявление после встречи российского и американского лидеров не запланировано.

Ранее в СМИ появилось сообщение о подготовке вышеуказанного документа, однако Песков отрицает эти данные. Как сообщает сегодня RT, совместное заявление после переговоров Путина и Трампа сделано не будет, поскольку оно не является атрибутом подобных встреч.

Подчеркивается, что политики после разговора проведут совместную пресс-конференцию, где выступят с устными заявлениями.

Интересно, что повестка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа все еще не прописана.