Беспорядки во Франции: после победы сборной на ЧМ-2018 французы громили города

Сразу в нескольких французских городах произошли беспорядки после финального матча чемпионата мира по футболу. Накануне команда Франции стала победителем мундиаля, обыграв хорватских спортсменов.

В ходе празднования победы национальной сборной французы ломали декорации у Елисейских полей в центре Парижа, кидали бутылки и били витрины, вследствие чего полицейским пришлось разгонять толпу при помощи слезоточивого газа и водометов, уточняет издание Parisien.

В Марселе сотрудникам полиции удалось вовремя остановить запуск петард и дымовых снарядов, использование которых запрещено. Задержаны были семеро французов.

Кроме того, в Лионе футбольные болельщики начали кидать в правоохранителей пустые банки и поджигали мусорные баки. В этом городе также применили слезоточивый газ, передает радиостанция France Info.