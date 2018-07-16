Глава Хорватии выступила против попыток изоляции России

Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции Российской Федерации. Политик убеждена, что вместо столь радикальных мер следует вступить в диалог с властями нашей страны.

Грабар-Китарович, которая накануне присутствовала на финальном матче ЧМ-2018, убеждена, что необходимо наладить диалог с Москвой в сфере безопасности. При этом она сообщила о своей обеспокоенности в связи с действиями России на территории юго-восточной Европы, передает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс

Кроме того, лидер Хорватии выразила надежду на то, что в рамках переговоров в Хельсинки главы США и России не будут забывать, что они считаются гарантами международной стабильности.