Глава Хорватии выступила против попыток изоляции России
16 июля 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции Российской Федерации. Политик убеждена, что вместо столь радикальных мер следует вступить в диалог с властями нашей страны.
Грабар-Китарович, которая накануне присутствовала на финальном матче ЧМ-2018, убеждена, что необходимо наладить диалог с Москвой в сфере безопасности. При этом она сообщила о своей обеспокоенности в связи с действиями России на территории юго-восточной Европы, передает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс
Кроме того, лидер Хорватии выразила надежду на то, что в рамках переговоров в Хельсинки главы США и России не будут забывать, что они считаются гарантами международной стабильности.
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