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Трамп уверен, что его раскритикуют независимо от результатов саммита

15 июля 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп уверен, что его раскритикуют независимо от результатов саммита
Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что оппоненты будут критиковать его независимо от результатов российско-американского саммита, который состоится завтра в Хельсинки.

«Направляюсь в Хельсинки, Финляндию. Жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра. К сожалению, что бы я ни сделал на саммите, я вернусь и встречу критику. Даже если завтра мне будет сдан великий город Москва как возмещение за все грехи и зло, совершенные Россией на протяжении многих лет – мне скажут, что этого было недостаточно. Мне скажут, что в довесок я должен был получить еще и Санкт-Петербург!», - саркастически написал Трамп в своем твиттере.

Американский президент также расценил множество американских СМИ как «врагов народа». Ранее глава США заявил, что не следует ожидать ничего плохого от российско-американского саммита, сообщает RT.

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