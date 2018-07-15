Трамп прибыл в Хельсинки на саммит РФ-США

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Хельсинки. Завтра, в понедельник, здесь состоятся переговоры на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным.

Американский «борт № 1» приземлился в аэропорту Хельсинки в 20.40 по местному времени (совпадает с мск).

Российско-американский саммит на высшем уровне состоится в Хельсинки завтра, 16 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят возможные перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров РФ и США. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались лишь на полях других мероприятий, сообщает РИА Новости.