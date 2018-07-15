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Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов
15 июля 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Армия Израиля объявила мобилизацию ограниченного количества военнослужащих-резервистов для нужд сил противовоздушной обороны в связи с усилением батарей ПВО, заявила армейская пресс-служба.
«На основании оценки оперативной ситуации армия усилила батареи противовоздушной обороны «Железный купол» в районе Гуш-Дан, в центре Израиля, а также на юге страны. Помимо этого проведен призыв ограниченного количества военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны», - сообщила пресс-служба израильской армии.
Проводимое усиление в израильской армии связано с обострением обстановки в секторе Газа, где не только продолжаются, но участились обстрелы. Ранее представители израильской армии сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более сотни ракет и мин, из которых ПВО перехватили более 20 релевантных снарядов, несших непосредственную угрозу для городов и военных объектов, сообщает RT.
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