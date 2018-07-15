В ВСУ массово отказываются стрелять из украинских минометов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в массовом порядке отказываются вести стрельбу из миномета украинского производства «Молот», сообщил официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.

Этот миномет калибра 120 мм был разработан украинским оборонным концерном. За основу разработки был взят советский миномет 2Б11. С тех пор, как в 2016 году «передовая разработка» украинского оборонпрома поступила на вооружение в войска, в результате ее использования 7 человек погибли и 18 получили ранения.

«Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать миномет «Молот». Сам миномет – очень плохая копия советского миномета. В рапортах указывается, что новые минометы, поступившие на вооружение, имеют заводские дефекты и следы коррозии», - сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

На учебных стрельбах ВС Украины, где были использованы эти минометы, два из двенадцати вышли из строя сразу же после первого выстрела, сообщает РИА Новости.