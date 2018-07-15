//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Осиная талия певицы Пелагеи шокировала поклонников
- Звезда сериала "Счастливы вместе" кардинально сменила имидж
- Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети
- Ольгу Бузову за плагиат может оштрафовать FIFA
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В ВСУ массово отказываются стрелять из украинских минометов
15 июля 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в массовом порядке отказываются вести стрельбу из миномета украинского производства «Молот», сообщил официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.
Этот миномет калибра 120 мм был разработан украинским оборонным концерном. За основу разработки был взят советский миномет 2Б11. С тех пор, как в 2016 году «передовая разработка» украинского оборонпрома поступила на вооружение в войска, в результате ее использования 7 человек погибли и 18 получили ранения.
«Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать миномет «Молот». Сам миномет – очень плохая копия советского миномета. В рапортах указывается, что новые минометы, поступившие на вооружение, имеют заводские дефекты и следы коррозии», - сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
На учебных стрельбах ВС Украины, где были использованы эти минометы, два из двенадцати вышли из строя сразу же после первого выстрела, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Спорт
//Новости Гнездо.ру
//Мнение
В Совфеде высказались по поводу обвинений России в попытке разобщить американцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//Спорт
//В мире
//Общество
//В мире
На Украине застрявших под землёй шахтёров подняли на поверхность
//Новости СМИ2
//В мире
Россия вернулась на международную арену, заявили в МИД Испании
//Общество
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
//Спорт
Инфантино признался, что за время ЧМ-2018 "все влюбились в Россию"
//Спорт
//Политика
//В мире
//В мире
Президент Хорватии выразила России благодарность на русском языке
Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети
//В мире
Пушков высказался о заявлении Туска насчет отношения Трампа к Украине
//В мире
//Наука
NASA обнародовало фотографию, на которой запечатлены "марсианские пауки"
//В мире
//В мире