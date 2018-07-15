Санкции делают Россию более жизнеспособной, заявил эксперт

Европейские экономические санкции в отношении России контрпродуктивны для самой Европы, зато Россию они делают лишь более самодостаточной и устойчивой, заявил британский политолог Ричард Саква.

«Санкции в отношении России не работают. Они контрпродуктивны и в экономическом, и в политическом смысле. Санкции делают Россию лишь более самодостаточной, устойчивой и жизнеспособной», - заявил британский политолог, профессор российской и европейской политики в Кентском университете Великобритании Ричард Саква на полях седьмого Глобального форума мира в Пекине.

«Как мне кажется, в скором времени мы сможем увидеть зарождающуюся возможность для завершения европейских санкций в отношении России. Но что касается санкций США, то, скорее всего, они надолго и всерьез», - заметил эксперт.

Вместе с тем Ричард Саква обратил внимание на удручающий момент, что Европа зависит от США даже в таком чисто европейском вопросе, как минские договоренности, сообщает РИА Новости.