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ЕС, Китай и Россия - противники США, уверен Трамп
15 июля 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Европейский союз и Китай определенно являются противниками США. Но это не значит, что они плохие, подчеркнул американский лидер в интервью.
«Я думаю, что у нас много противников. Считаю, что Европейский союз – противник в сфере торговли. Россия – противник в определенных отношениях. Китай – экономический противник. Определенно, они противники», - заявил американский лидер в телеинтервью.
«Это не значит, что ЕС, Россия и Китай – плохие. Это значит, что они конкурентоспособны», - уточнил американский президент.
Ранее глава Евросоюза Дональд Туск заявил американскому лидеру: «Дорогая Америка, цени своих союзников! В конце концов, их у тебя не так уж и много», - передает RT.
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