На Украине застрявших под землёй шахтёров подняли на поверхность

В населенном пункте Тошковка Луганской области удалось поднять на поверхность почти 90 горняков, со вчерашнего дня оказавшихся заблокированными на глубине из-за внезапного обесточивания.

Горняки были заблокированы на глубине шахты со вчерашнего дня из-за обесточивания. Две аварийные бригады энергетиков работали над восстановлением электроснабжения шахты «Тошковская». Вместе с шахтерами без электричества остались почти девять тысяч потребителей в Луганской области.

Шахтеров удалось поднять на поверхность лишь после того, как энергетики смогли восстановить электроснабжение. У населения подача электричества также возобновлена, сообщает RT.