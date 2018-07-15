Россия вернулась на международную арену, заявили в МИД Испании

Нравится это Европе или нет, но Россия вернулась на международную арену и стремится снова стать великой державой, как прежде, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

«Нравится нам или нет, но Россия Вернулась. Президент России Владимир Путин имеет огромную популярность. Он представляет собой возвращение на международную арену ранее приниженной страны. В прошлом Россия была великой державой, и она хочет стать такой снова. И да, у нее есть ядерное оружие», - заявил глава испанского МИД в интервью.

«У Европы есть общая позиция по отношению к России. Испания не будет более жесткой. Тем более что у Москвы имеется возможность влиять на конфликты в нашем окружении», - добавил Жозеп Боррель.

Что касается самой Европы, глава МИД Испании отметил проблему миграции как самую актуальную, из-за которой "Шенген начинает исчезать". «Миграционная проблема – самый сильный растворитель Евросоюза. Она может спровоцировать более серьезный кризис, чем кризис евро», - цитирует испанского министра РИА Новости.