Бывший украинский командир танкового взвода Алексей Бобовников назвал причины, по которым Киев не торопится перевооружать Вооруженные силы Украины новыми танками «Оплот».

«Пока мы перевооружим все вооруженные силы на «Оплоты», они уже устареют», - признался Бобовников в телеэфире. Танкист пояснил, что фактическая мощность единственного украинского завода, производящего эти танки, составляет всего десять боевых машин в год. Таким образом, только на то, чтобы обеспечить хотя бы одну танковую бригаду штатной сотней танков, понадобится десять лет.

Впрочем, и это не имеет смысла, поскольку «Оплоты» не перспективны, уверен украинский танкист.

«Если мы сейчас не можем его поставить в войска, то лет через пятьдесят он нам не нужен. Нам уже нужен будет какой-нибудь Т-94», - цитирует Бобовникова РИА Новости.