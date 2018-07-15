Супруги Макрон прибыли в Россию на финал ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Президент РФ Владимир Путин подарил первой леди Франции букет из пионов и роз.

Российский лидер встретил президента и первую леди Франции в представительском кабинете Кремля. Владимир Путин подарил Бриджит Макрон букет из пионов и роз и кратко неформально пообщался с ней перед беседой с президентом Франции.

Затем Бриджит Макрон оставила президентов России и Франции беседовать между собой, поскольку протокол таких встреч не предусматривает присутствия супруги.

Этот визит президента Франции в Россию – уже третий с конца мая. В мае Эммануэль Макрон принял участие в Международном экономическом форуме в Петербурге, затем прилетал в Россию на полуфинал чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии, сообщает РИА Новости.