Тимошенко тайно встретилась с Коломойским в Варшаве

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 12 июля тайно встретилась в Варшаве с украинским олигархом Игорем Коломойским. Встреча прошла в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена.

«Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее, всю в белом, было невозможно», - сообщил случайный свидетель этой встречи своему другу-журналисту, приложив фотографии.

Журналист Богдан Кузьмич, опубликовавший эту информацию, отметил также, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко частенько «прогуливает» заседания Рады, и в это время она находится именно в Варшаве. Кроме того, журналист обратил внимание на тот факт, что в день встречи Тимошенко и Коломойского в Раде шло голосование за изменение закона об Антикоррупционном суде. А Коломойский вполне может быть «потенциальным клиентом» этого суда.

Не исключается также, что в преддверии президентской кампании Юлия Тимошенко ищет себе финансовую поддержку у Коломойского в обмен на какие-либо гарантии для покинувшего Украину в 2015 году олигарха, сообщает РИА Новости.