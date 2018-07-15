На Кубе могут признать частную собственность
15 июля 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время на Кубе появится новая конституция. Она ограничит срок пребывания на посту главы государства десятью годами и введет понятие частной собственности.
Новый проект основного закона Кубы вводит ограничение на срок пребывания у власти главы государства. Теперь лидер острова Свободы сможет править не более двух пятилетних сроков.
Кроме того, изменятся названия высших должностных лиц государства. Ранее высшим должностным лицом являлся председатель Госсовета и Совета министров. Теперь же на Кубе появится президент и вице-президент республики.
В текст конституции Кубы включены также запрет на гендерную дискриминацию и признание права частной собственности. Национальная ассамблея народной власти (Кубинский парламент) проголосует за документ в ходе заседания 21-23 июля. Затем одобренный парламентом проект основного закона вынесут на всеобщий референдум, сообщает РИА Новости.
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