На Кубе могут признать частную собственность

В ближайшее время на Кубе появится новая конституция. Она ограничит срок пребывания на посту главы государства десятью годами и введет понятие частной собственности.

Новый проект основного закона Кубы вводит ограничение на срок пребывания у власти главы государства. Теперь лидер острова Свободы сможет править не более двух пятилетних сроков.

Кроме того, изменятся названия высших должностных лиц государства. Ранее высшим должностным лицом являлся председатель Госсовета и Совета министров. Теперь же на Кубе появится президент и вице-президент республики.

В текст конституции Кубы включены также запрет на гендерную дискриминацию и признание права частной собственности. Национальная ассамблея народной власти (Кубинский парламент) проголосует за документ в ходе заседания 21-23 июля. Затем одобренный парламентом проект основного закона вынесут на всеобщий референдум, сообщает РИА Новости.