Киевлян напугали непонятные знаки на дверях квартир

В многоквартирных жилых домах Киева в массовом порядке стали появляться непонятные знаки на дверях квартир и почтовых ящиках. Киевляне находятся в недоумении и тревоге по этому поводу.

Жители многоквартирных домов Киева стали часто замечать приклеенные к дверям их квартир спички, а на почтовых ящиках – нарисованные непонятные символы. И неясно – то ли это дети балуются, то ли кто-то пытается порчу навести…

Сотрудники правоохранительных органов пояснили встревоженным жильцам, что таким образом воры могут «метить» квартиры потенциальных жертв. В криминальной среде, рассказали полицейские, распространена своя система символов и условных знаков. И посоветовали обращаться в полицию в случае обнаружения подобных меток, сообщает РИА Новости.