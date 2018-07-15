Киевлян напугали непонятные знаки на дверях квартир
15 июля 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
В многоквартирных жилых домах Киева в массовом порядке стали появляться непонятные знаки на дверях квартир и почтовых ящиках. Киевляне находятся в недоумении и тревоге по этому поводу.
Жители многоквартирных домов Киева стали часто замечать приклеенные к дверям их квартир спички, а на почтовых ящиках – нарисованные непонятные символы. И неясно – то ли это дети балуются, то ли кто-то пытается порчу навести…
Сотрудники правоохранительных органов пояснили встревоженным жильцам, что таким образом воры могут «метить» квартиры потенциальных жертв. В криминальной среде, рассказали полицейские, распространена своя система символов и условных знаков. И посоветовали обращаться в полицию в случае обнаружения подобных меток, сообщает РИА Новости.
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