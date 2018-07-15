Известный российский актер Константин Хабенский попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Имя артиста было включено в список из-за его недавнего визита в Крым.

На портале уточняется, что Константин Хабенский сознательно нарушил государственную границу Украины, чтобы проникнуть на территорию полуострова. Кроме того, актер якобы принимал участие в российских пропагандистских мероприятиях, передает сегодня РИА "Новости".

В частности, на портале опубликован ряд ссылок на статьи, в которых говорится, что Хабенский в текущем месяце посещал "Артек".