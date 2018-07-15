В Совфеде высказались по поводу обвинений России в попытке разобщить американцев
15 июля 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в воскресенье, 15 июля, высказался по поводу обвинений России в попытке разобщить американцев при помощи социальных сетей.
По мнению политика, перед осенними выборами в конгресс США власти страны пытаются всеми силами удерживать на плаву тему с российским "вмешательством" в избирательный процесс, передает РИА "Новости". Косачев подчеркнул, что выборы все ближе, а доказательств у американских властей по-прежнему нет.
Напомним, накануне министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия при помощи соцсетей настойчиво пытается посеять разногласия среди американцев.
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