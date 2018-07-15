Жители Германии считают Трампа значительно опаснее Путина

Жители Германии считают президента США Дональда Трампа значительно опаснее российского лидера Владимира Путина. Об этом свидетельствует опрос сотрудников Института исследования общественного мнения.

Не менее 64 процентов опрошенных граждан заявили, что Трамп представляет серьезную угрозу мира. При этом лишь 16 процентов респондентов считают агрессивным Путина, передает сегодня РИА "Новости".

Интересно также, что 56 процентов опрошенных жителей Германии считают президента Российской Федерации компетентным политиком, а 43 процента полагают, что он влиятельный лидер. Что касается результатов Трампа, то они значительно более скромные.