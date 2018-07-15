Президент Хорватии выразила России благодарность на русском языке

Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила благодарность россиянам за сердечный прием в рамках чемпионата мира по футболу. Интересно, что политик произнесла несколько фраз на русском языке.

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В ходе своего перелета в Москву на финальный матч ЧМ-2018, в рамках которого встретятся сборные Хорватии и Франции, Грабар-Китарович поприветствовала российских болельщиков и от имени хорватов поблагодарила из за теплый прием. По словам главы страны, русские являются прекрасными и гостеприимными хозяевами, передает РИА "Новости".

Колинда Грабар-Китарович посоветовала всем болеть за Хорватию, чтобы потом вместе радоваться и праздновать победу.