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//В мире 13+

Количество жертв наводнения в Японии снова увеличилось

15 июля 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Количество жертв наводнения в Японии снова увеличилось
фото: globallookpress.com

Количество жертв сильнейшего наводнения на территории Японии снова увеличилось. Неделю назад стихия буквально обрушилась на центральный и юго-западный регионы страны и привела к серьезным разрушениям.

Сильнейшее наводнение в Японии унесло жизни более 200 человек

Сильнейшее наводнение в Японии унесло жизни более 200 человек

Число погибших, согласно последней информации, составило 216 человек, а еще 27 местных жителей в настоящий момент считаются пропавшими без вести, передает агентство "Киодо".

Напомним, что в Японии наблюдаются паводки, возникают оползни. Во многих реках уровень воды уже давно достиг критических отметок и превысил их. На этом неприятности японцев не закончились – в страну пришла аномальная жара, от которой погибли шесть человек, а еще 1,5 тысячи попали в больницу.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Трамп заявил, что Елизавета II очень красивая женщина

Глава США Дональд Трамп заявил, что считает королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной. Уже несколько дней весь мир обсуждает визит американского президента в Соединенное Королевство.

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"Золотой Трамп" просит деньги у туристов в Хельсинки

"Золотой Трамп" просит деньги у туристов в Хельсинки

В Хельсинки появился "золотой Дональд Трамп", который настойчиво выпрашивает у туристов деньги. Живая скульптура в настоящий момент находится неподалеку от президентского дворца в столице Финляндии.

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Утром в воскресенье, 15 июля, на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 3 км. Эти данные сегодня предоставили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

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Ольгу Бузову за плагиат может оштрафовать FIFA

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Известный российский актер Константин Хабенский попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Имя артиста было включено в список из-за его недавнего визита в Крым.

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Уже неделю под Варшавой не могут найти гигантского тигрового питона, который может представлять опасность для детей и животных. Ранее на берегу Вислы нашли ороговевший слой сброшенной змеей кожи.

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Трамп попросит помощи у Путина

Трамп попросит помощи у Путина

Как стало известно «Аргументам недели», на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа одной из тем обсуждения станет формат возможной российской помощи в стабилизации ситуации в Афганистане.

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Сегодня стало известно, что в городе Шахты в Ростовской области беременная женщина погибла из-за удара молнии. Согласно последним данным, еще четыре человека в результате случившегося получили травмы.

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Путин поздравил с юбилеем художника Сергея Андрияку

В минувшую субботу, 14 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем известного отечественного художника, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку.

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Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила благодарность россиянам за сердечный прием в рамках чемпионата мира по футболу. Интересно, что политик произнесла несколько фраз на русском языке.

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Количество жертв наводнения в Японии снова увеличилось

Количество жертв наводнения в Японии снова увеличилось

Количество жертв сильнейшего наводнения на территории Японии снова увеличилось. Неделю назад стихия буквально обрушилась на центральный и юго-западный регионы страны и привела к серьезным разрушениям.

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Журналист Die Welt: ФРГ проявляет высокомерие по отношению к России

Журналист Die Welt: ФРГ проявляет высокомерие по отношению к России

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Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью

Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о своем коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыне. По мнению политика, глава КНДР является поистине великой личностью и хорошим переговорщиком.

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В Сети обсуждают информацию о свадьбе героев коррупционного скандала - бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева.

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Экономисты дали прогноз о курсе рубля после встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Эксперты решили дать прогноз об изменении курса рубля после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки. Специалисты отмечают, что итоги саммита непредсказуемы.

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На Камчатке медведь попытался взломать иномарку

На Камчатке медведь попытался взломать иномарку

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Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

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Додон заявил, что не намерен "дружить с Западом против России"

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Москва французам отдана

Москва французам отдана

Накануне финала в Москву прибывает все больше французов и хорватов. Но если "шашечные" красно-белые футболки болельщиков балканской команды встречаются не так часто, то французский язык в центре Москвы у эти дни можно услышать практически на каждой улице центра столицы.

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На Украине из-за пьяного пилота вертолета остались без света пять сел

На Украине из-за пьяного пилота вертолета остались без света пять сел

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Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» определился первый призер чемпионата мира в России. Бельгия и Англия разыграли бронзовые комплекты медалей. Иранец Алиреза Фагани главный арбитр матча.

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Медведев собрал кабмин в неформальной обстановке

Медведев собрал кабмин в неформальной обстановке

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев собрал кабинет министров в неформальной обстановке, чтобы обсудить ход выполнения задач, обозначенных в «майском указе» президента РФ Владимира Путина.

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Эксперт рассказал, помогут ли Украине французские вертолеты

Эксперт рассказал, помогут ли Украине французские вертолеты

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал подписанное сегодня правительством Украины соглашение с французской компанией о поставке в страну 55 вертолетов.

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Полиция Хельсинки рекомендовала не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа

Полиция Хельсинки рекомендовала не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа

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Опубликована запись выступления Порошенко перед пустым залом

Видеозапись выступления украинского президента Петра Порошенко, прошедшего перед пустым залом на саммите НАТО опубликована на официальном канале Североатлантического альянса в сети.

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Рогозин решил немедленно создавать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил немедленно создавать корпорацию ракетного двигателестроения

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после посещения НПО "Энергомаш" - производителя ракетных двигателей - заявил о решил немедленно приступить к формированию корпорации ракетного двигателестроения.

//Общество

Внук Брежнева сегодня похоронен в Москве

Внук Брежнева сегодня похоронен в Москве

Андрей Брежнев, политик, внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, был сегодня похоронен на одном из московских кладбищ. Об этом сообщил его друг Владимир Дмитриев.

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Бельгия стала бронзовым ЧМ-2018, обыграв в Петербурге Англию

Бельгия стала бронзовым ЧМ-2018, обыграв в Петербурге Англию

За третье место чемпионата мира по футболу сражаются сборные Англии и Бельгии. Бельгийцы атакуют и атакуют ворота британской сборной. Азар забил второй мяч и команда Бельгии ведет со счетом 2:0.

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Сердюков и Васильева поженились, сообщил Малахов

Сердюков и Васильева поженились, сообщил Малахов

Бывшая чиновница российского Министерства обороны Евгения Васильева и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков стали мужем и женой. Об этом сообщил известный телеведущий Андрей Малахов.

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Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США

Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США

Новые обвинения против российских граждан в ходе расследования «вмешательства РФ» в выборы в США призваны ударить по президенту США Дональду Трампу, считает российский сенатор Алексей Пушков.

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Черчесов жестко осадил немецкого журналиста с вопросом о допинге

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что российские футболисты «расшевелили страну» своей игрой на домашнем чемпионате мира, но пока еще не пришли к успеху.

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Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

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Легендарной советской телеведущей Светлане Моргуновой 78-лет и до недавнего времени ее приглашали на программы и ток-шоу, но в последнее время, по словам коллег, артистка «опустилась и сильно пьет».

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