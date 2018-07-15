Количество жертв наводнения в Японии снова увеличилось

Количество жертв сильнейшего наводнения на территории Японии снова увеличилось. Неделю назад стихия буквально обрушилась на центральный и юго-западный регионы страны и привела к серьезным разрушениям.

Число погибших, согласно последней информации, составило 216 человек, а еще 27 местных жителей в настоящий момент считаются пропавшими без вести, передает агентство "Киодо".

Напомним, что в Японии наблюдаются паводки, возникают оползни. Во многих реках уровень воды уже давно достиг критических отметок и превысил их. На этом неприятности японцев не закончились – в страну пришла аномальная жара, от которой погибли шесть человек, а еще 1,5 тысячи попали в больницу.