Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о своем коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыне. По мнению политика, глава КНДР является поистине великой личностью и хорошим переговорщиком.

Особенно высоко президент США оценил ум северокорейского лидера. Согласно последней информации, в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, отрывки из которого появились в издании The Mail on Sunday, Трамп также считает Ким Чен Ына "забавным", но "жестким" человеком.

Напомним, 12 июня текущего года главы двух стран провели в Сингапуре встречу, в рамках которой была достигнута договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова.