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Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью

15 июля 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о своем коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыне. По мнению политика, глава КНДР является поистине великой личностью и хорошим переговорщиком.

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Напомним, 12 июня текущего года главы двух стран провели в Сингапуре встречу, в рамках которой была достигнута договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова.

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