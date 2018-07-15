Трамп считает Ким Чен Ына великой личностью
15 июля 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о своем коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыне. По мнению политика, глава КНДР является поистине великой личностью и хорошим переговорщиком.
Особенно высоко президент США оценил ум северокорейского лидера. Согласно последней информации, в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, отрывки из которого появились в издании The Mail on Sunday, Трамп также считает Ким Чен Ына "забавным", но "жестким" человеком.
Напомним, 12 июня текущего года главы двух стран провели в Сингапуре встречу, в рамках которой была достигнута договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова.
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