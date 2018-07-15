Глава Евросовета раскрыл отношение Трампа к Украине‍

Глава Евросовета Дональд Туск рассказал, как президент США Дональд Трамп относится к Украине. По словам политика, главе Соединенных Штатов в действительности интересно лишь отношение Москвы к Киеву.

По словам Туска, в нескольких беседах Трамп ничуть не скрывал, что испытывает довольно мало энтузиазма в отношении Украины и имеет больше понимания того, что РФ совершила на территории данной страны, передает утром в воскресенье "Европейская правда".

Напомним, в июне текущего года в кулуарах саммита G7 Трамп якобы заявил, что Крым является частью России, так как на территории полуострова проживают русскоговорящие граждане.