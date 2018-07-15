Трамп заявил, что Елизавета II очень красивая женщина

Глава США Дональд Трамп заявил, что считает королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной. Уже несколько дней весь мир обсуждает визит американского президента в Соединенное Королевство.

По словам политика, Елизавета II обладает проницательностью, остроумием и энергией. Трамп также заявил в интервью изданию Daily Mail, что королева – очень красивая женщина.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки признался, что его мать Мэри Энн Трамп, которая появилась на свет в Шотландии, всегда являлась большой поклонницей королевы. Женщина считала, что Елизавета II является эталоном элегантности.