Трамп заявил, что Елизавета II очень красивая женщина
15 июля 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Глава США Дональд Трамп заявил, что считает королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной. Уже несколько дней весь мир обсуждает визит американского президента в Соединенное Королевство.
По словам политика, Елизавета II обладает проницательностью, остроумием и энергией. Трамп также заявил в интервью изданию Daily Mail, что королева – очень красивая женщина.
Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки признался, что его мать Мэри Энн Трамп, которая появилась на свет в Шотландии, всегда являлась большой поклонницей королевы. Женщина считала, что Елизавета II является эталоном элегантности.
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