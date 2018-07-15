Трамп: Россия является соперником, с которым лучше поладить

Глава США Дональд Трамп накануне сделал важное заявление о президенте России Владимире Путине. По словам американского лидера, РФ является серьезным соперником Штатов, с которым лучше поладить.

В интервью британскому изданию Daily Mail перед началом саммита в Хельсинки Трамп подчеркнул, что Путин – человек жесткий. Политик, однако, добавил, что не слишком хорошо знает президента России, поскольку встречался с ним всего лишь пару раз.

Дональд Трамп не исключил, что в итоге сможет поладить с российским коллегой. Он не захотел называть российского лидера врагом или другом, поскольку, как убежден глава США, в настоящий момент делать тот или иной вывод слишком рано.