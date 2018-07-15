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Трамп: Россия является соперником, с которым лучше поладить
15 июля 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Глава США Дональд Трамп накануне сделал важное заявление о президенте России Владимире Путине. По словам американского лидера, РФ является серьезным соперником Штатов, с которым лучше поладить.
В интервью британскому изданию Daily Mail перед началом саммита в Хельсинки Трамп подчеркнул, что Путин – человек жесткий. Политик, однако, добавил, что не слишком хорошо знает президента России, поскольку встречался с ним всего лишь пару раз.
Дональд Трамп не исключил, что в итоге сможет поладить с российским коллегой. Он не захотел называть российского лидера врагом или другом, поскольку, как убежден глава США, в настоящий момент делать тот или иной вывод слишком рано.
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