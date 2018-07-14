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Британский самолет провел разведку у берегов Крыма
14 июля 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет Raythen Sentinel Королевских военно-воздушных сил Великобритании произвел сегодня разведывательный полет около берегов Крыма. Разведчик облетел Крымский полуостров как минимум дважды.
Самолет вылетел с британской военной базы Акротири на острове Кипр, и его маршрут пролегал над Черным морем неподалеку от Крымского полуострова, сообщил мониторинговый ресурс Mil Radar.
Министерство обороны РФ обратило внимание, что в последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков, в том числе беспилотных, у российских границ резко возросла.
«Созданная в Крыму уникальная межвидовая группировка войск не оставляет ни единого шанса посягнуть на территорию России», - заявил в связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Тем не менее, в Пентагоне, например, на подобную деятельность с каждым годом выделяется все больше средств, поскольку стратегический курс американского оборонного ведомства расценивает Россию как наиболее вероятного потенциального противника, сообщает РИА Новости.
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