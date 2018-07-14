Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что хочет дружить со всеми, но принципиально не намерен «дружить с Западом против России» и не будет этого делать.

«Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми. Но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены – это моя позиция», - заявил молдавский президент.

Игорь Додон также отметил серьезный прогресс в Приднестровском урегулировании и важность российской миротворческой миссии в регионе: «Мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев – это успешная миссия».

Президент Молдавии также поздравил Владимира Путина с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что большинство жителей Молдавии болели за российскую сборную.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил усилия молдавской стороны по нормализации российско-молдавских отношений, и выразил надежду на дальнейшее продвижение в этом вопросе, пишет РИА Новости.