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Додон заявил, что не намерен "дружить с Западом против России"
14 июля 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что хочет дружить со всеми, но принципиально не намерен «дружить с Западом против России» и не будет этого делать.
«Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми. Но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены – это моя позиция», - заявил молдавский президент.
Игорь Додон также отметил серьезный прогресс в Приднестровском урегулировании и важность российской миротворческой миссии в регионе: «Мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев – это успешная миссия».
Президент Молдавии также поздравил Владимира Путина с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что большинство жителей Молдавии болели за российскую сборную.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил усилия молдавской стороны по нормализации российско-молдавских отношений, и выразил надежду на дальнейшее продвижение в этом вопросе, пишет РИА Новости.
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