На Украине из-за пьяного пилота вертолета остались без света пять сел

В Черниговской области Украины пьяный пилот вертолета задел винтом линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку и попытался сбежать. Пять близлежащих сел остались без света.

«Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Бобровицком районе после того, как во время обработки полей задел винтом линию электропередач. Без электроэнергии остались пять сел», - сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Пилот попытался сбежать с места аварийной посадки, но полиция задержала его в соседнем районе. Как выяснилось, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, не имеющий документов на право управления вертолетом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время горе-пилот находится в больнице – у него подскочило давление, сообщает РИА Новости.