На Украине из-за пьяного пилота вертолета остались без света пять сел
14 июля 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Черниговской области Украины пьяный пилот вертолета задел винтом линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку и попытался сбежать. Пять близлежащих сел остались без света.
«Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Бобровицком районе после того, как во время обработки полей задел винтом линию электропередач. Без электроэнергии остались пять сел», - сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Пилот попытался сбежать с места аварийной посадки, но полиция задержала его в соседнем районе. Как выяснилось, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, не имеющий документов на право управления вертолетом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время горе-пилот находится в больнице – у него подскочило давление, сообщает РИА Новости.
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