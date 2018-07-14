Трамп опростоволосился перед английской королевой

Репортаж со встречи президента США Дональда Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II вызвал бурное возмущение в сети и шквал критики относительно дурных манер американского лидера.

Трамп непозволительным для королевского этикета образом шел впереди английской королевы. Ее попытки обойти его оказались тщетными. Затем Трамп и вовсе остановился, преградив королеве дорогу. Помимо всего прочего, Дональд Трамп был в расстегнутом пиджаке, что считается грубым нарушением этикета.

Несмотря на то, что рекомендации о поведении в присутствии членов британской королевской семьи не являются обязательными к исполнению, манеры Дональда Трампа вызвали бурю негодования у пользователей сети. «Увалень, невежа и клоун» - самые мягкие эпитеты, которыми его наградили, пишет РИА Новости.