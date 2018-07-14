Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США

Новые обвинения против российских граждан в ходе расследования «вмешательства РФ» в выборы в США призваны ударить по президенту США Дональду Трампу, считает российский сенатор Алексей Пушков. США выдвинули обвинения против "российских хакеров" из ГРУ

Накануне заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что расследование причастности России к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году установило причастность двенадцати россиян к хакерским атакам и кибервзломам.

Президент США Дональд Трамп ответил на это заявление, что предполагаемая «хакерская деятельность» российских граждан, если и имела место, то во время правления его предшественника Барака Обамы.

«Трамп перебросил на Обаму ответственность за якобы вмешательство со стороны 12 русских в выборы в США: мол, все это было при нем, в 2016, а ко мне какие вопросы? Но эти обвинения имеют цель ударить по Трампу, а не отставнику Обаме. Затем и были выдвинуты», - высказался Пушков в своем твиттере.