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Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США
14 июля 2018, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Новые обвинения против российских граждан в ходе расследования «вмешательства РФ» в выборы в США призваны ударить по президенту США Дональду Трампу, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Накануне заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что расследование причастности России к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году установило причастность двенадцати россиян к хакерским атакам и кибервзломам.
Президент США Дональд Трамп ответил на это заявление, что предполагаемая «хакерская деятельность» российских граждан, если и имела место, то во время правления его предшественника Барака Обамы.
«Трамп перебросил на Обаму ответственность за якобы вмешательство со стороны 12 русских в выборы в США: мол, все это было при нем, в 2016, а ко мне какие вопросы? Но эти обвинения имеют цель ударить по Трампу, а не отставнику Обаме. Затем и были выдвинуты», - высказался Пушков в своем твиттере.
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