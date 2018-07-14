Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил соотечественникам очередной план возвращения Крымского полуострова в состав украинского государства – с помощью воды.

«Если мы считаем, что живущие в Крыму – это граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать об этих людях. А мы понимаем, что вода – одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. В засушливые годы в Крыму может случиться катастрофа. Она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым», - заявил Могилев в телеэфире.

Бывший украинский министр также выдвинул идею, что можно хотя бы продавать пресную воду на полуостров, вместо того чтобы бесцельно сбрасывать ее в Черное море, лишь бы она не досталась «стране-агрессору», сообщает РИА Новости.