//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

14 июля 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери
Фото: pixabay.com

Инициированная Британией процедура якобы «независимой верификации» обнаруженного в Эймсбери отравляющего вещества является нетранспарентной, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее в доме Чарли Роули, пострадавшего от отравления неизвестным веществом в Эймсбери, следователи обнаружили маленький флакон. Тесты в лаборатории Портон-Даун показали, что во флаконе содержался «Новичок» - вещество, которым в марте этого года были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери. На следующей неделе в Великобританию прибудут инспекторы ОЗХО для исследования этого вещества, сообщил британский МИД.

«Такая процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества является нетранспарентной. Она выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия механизмов. Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации. В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании», - заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

4 июля в британском Эймсбери два человека попали в больницу после воздействия неизвестного вещества. Позже женщина скончалась, мужчина пришел в сознание, напоминает РИА Новости.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Футбол

Путин будет присутствовать на церемонии закрытия ЧМ-2018

Путин будет присутствовать на церемонии закрытия ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники» перед стартом финального матча.

//В мире

Стал известен список готовых отделиться от Киева областей Украины

Стал известен список готовых отделиться от Киева областей Украины

Ряд регионов Украины в ближайшем будущем готов выйти из состава страны, последовав примеру Донецка и Луганска. Такая информация содержится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Порошенко насмешил, выступая перед пустым залом на саммите НАТО

Порошенко насмешил, выступая перед пустым залом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко повеселил пользователей сети, выступая в пустом зале на саммите НАТО в Брюсселе. После саммита альянса состоялась пресс-конференция Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

//В мире

Украинский генерал рассказал о проблемах Украины с ПВО

Украинский генерал рассказал о проблемах Украины с ПВО

У Украины, которая рвется в НАТО, проблемы с ПВО, ракетами и порохом. Генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец рассказал, что весь потенциал украинской ПВО - наличие зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

В Кемерово начали демонтаж ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерово начали демонтаж ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня в Кемерово начался демонтаж комплекса зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Впоследствии на этом месте, согласно опросу местных жителей, будет разбит памятный сквер с вишневым деревом.

//Шоу-бизнес

Неожиданное признание врача Майкла Джексона: певец был кастрирован ради голоса

Неожиданное признание врача Майкла Джексона: певец был кастрирован ради голоса

Врач Майкла Джексона сделал неожиданное заявление. Он надеется, что недавно похороненный отец легендарного поп-исполнителя Джо Джексон только в аду сможет найти искупление за все свои грехи. .

//Шоу-бизнес

Известная актриса уснула с сигаретой, в результате попала в реанимацию

Известная актриса уснула с сигаретой, в результате попала в реанимацию

Российская актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в одну из больниц Подмосковья с сильным ожогом тела. Актриса на своей даче в Ленинском районе Подмосковья курила и уснула. Инцидент произошел 29 июня.

//Шоу-бизнес

Легендарная звезда телевидения часто пьет и уже не помнит себя

Легендарная звезда телевидения часто пьет и уже не помнит себя

Легендарной советской телеведущей Светлане Моргуновой 78-лет и до недавнего времени ее приглашали на программы и ток-шоу, но в последнее время, по словам коллег, артистка «опустилась и сильно пьет».

//В мире

Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США

Пушков назвал цель новых обвинений со стороны США

Новые обвинения против российских граждан в ходе расследования «вмешательства РФ» в выборы в США призваны ударить по президенту США Дональду Трампу, считает российский сенатор Алексей Пушков.

//Футбол

Черчесов жестко осадил немецкого журналиста с вопросом о допинге

Черчесов жестко осадил немецкого журналиста с вопросом о допинге

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что российские футболисты «расшевелили страну» своей игрой на домашнем чемпионате мира, но пока еще не пришли к успеху.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине родился очередной план "реинтеграции" Крыма

На Украине родился очередной план "реинтеграции" Крыма

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил соотечественникам очередной план возвращения Крымского полуострова в состав украинского государства – с помощью воды.

//Общество

В РПЦ утвердили чин отпевания некрещеных младенцев

В РПЦ утвердили чин отпевания некрещеных младенцев

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил чин отпевания некрещеных младенцев, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

//Шоу-бизнес

Шнуров подкинул повод для сплетен, поклонники подозревают его в очередном романе

Шнуров подкинул повод для сплетен, поклонники подозревают его в очередном романе

Сергея Шнурова всегда готов подкинуть повод для сплетен своим подписчикам. На отдых в Италию он отправился с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Его поклонники предполагают, что между ними роман

//В мире

Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

Инициированная Британией процедура якобы «независимой верификации» обнаруженного в Эймсбери отравляющего вещества является нетранспарентной, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

//В мире

В Париже во время парада столкнулись два мотоциклиста

В Париже во время парада столкнулись два мотоциклиста

В Париже во время парада в честь Дня взятия Бастилии двое сотрудников полиции на мотоциклах столкнулись, не рассчитав траекторию движения. Инцидент произошел на глазах президента Франции.

//В мире

Украина предпочитает зависеть от Франции, лишь бы не от России

Украина предпочитает зависеть от Франции, лишь бы не от России

Правительство Украины подписало соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы. На Украине заявили, что это позволит не зависеть от России.

//Общество

Десятки ретро-автомобилей приехали на первый крымский фестиваль авто «Мост»

Десятки ретро-автомобилей приехали на первый крымский фестиваль авто «Мост»

Накануне десятки классических автомобилей благополучно добрались по Крымскому мосту до полуострова, где проходит первый крымский фестиваль авто «Мост»

//Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве 14 июля

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве 14 июля

Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о прогнозируемом ухудшении погодных условий. Сегодня во второй половине дня ожидается гроза с дождем, порывистый ветер.

//Новости СМИ2

//Спорт

Тренер из Украины раскритиковал игру сборной России на ЧМ-2018, не видя матчей

Тренер из Украины раскритиковал игру сборной России на ЧМ-2018, не видя матчей

Тренер украинской сборной по футболу Мирон Маркевич выступил с критикой об игре сборной России на ЧМ-2018. При этом как признался Маркевич, ни одну игру российской сборной он не видел.

//Спорт

В СМИ появились новости о состоянии Михаэля Шумахера

В СМИ появились новости о состоянии Михаэля Шумахера

В СМИ со ссылкой нейрохирурга Стивена Лаурейса появились новости о состоянии легендарного гонщика "Формулы -1" Михаэля Шумахера, который в 201З гoду получил серьезную черепно-мозговую травму в Мерибеле.

//В мире

Власти Южной Кореи выразили протест из-за полёта российских Ту-95МС

Власти Южной Кореи выразили протест из-за полёта российских Ту-95МС

Южная Корея вызвала российского военного Андрея Фалилеева в министерство национальной обороны по причине несанкционированного пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

//В мире

Латышский писатель-фантаст назвал проживающих в Латвии русских животными

Латышский писатель-фантаст назвал проживающих в Латвии русских животными

Латышский писатель-фантаст Дидзис Седлениекс назвал русских, проживающих в Латвии, животными. По мнению Седлениекса, у русских, живущих в этой стране, нет ничего ценного, даже человеческой жизни.

//Общество

Погода в Москве испортится уже сегодня

Погода в Москве испортится уже сегодня

Погода в Москве и Московской области испортится уже сегодня, в субботу, 14 июля. МЧС распространило штормовое предупреждение до 21:00 мск. По прогнозу синоптиков, во время грозы может сильно усилиться ветер.

//Общество

Жители Сакского района и части Евпатории в Крыму остались без электрэнергии

Жители Сакского района и части Евпатории в Крыму остались без электрэнергии

В Крыму остались без электроэнергии жители Сакского района и части города Евпатория. Согласно информации Минэнерго России, в субботу, 14 июня, в 10:47 отключились три линии электропередачи.

//Новости Redtram

//В мире

В Финляндии появилось блюдо "Трампутин"

В Финляндии появилось блюдо "Трампутин"

К предстоящей встрече лидеров двух держав России и США в ресторане Kaffekievari в Хельсинки создали специально блюдо «Trumputin». Работники ресторана заявили, что оно не имеет никакого политического подтекста.

//Общество

В Сети гадают, сколько на самом деле лет 16-летней бегунье из Эфиопии

В Сети гадают, сколько на самом деле лет 16-летней бегунье из Эфиопии

На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в финском Тампере болельщиков и журналистов поразила эфиопская бегунья Гирмавит Гебржихаир. В соцсетях бурно обсуждают не её результат, а её возраст.

//Шоу-бизнес

Послушайте, как Никита Пресняков спел кавер на хит певицы Адель «Skyfall»

Послушайте, как Никита Пресняков спел кавер на хит певицы Адель «Skyfall»

Никита Пресняков пошел по стопам своих звездных родителей и стал музыкантом. Пресняков опубликовал запись своего исполнения хита британской певицы Адель "Skyfall". "Тебе очень идёт рояль а роялю ты ))".

//Шоу-бизнес

Нынешнего мужа актрисы Натальи Антоновой предсказала гадалка

Нынешнего мужа актрисы Натальи Антоновой предсказала гадалка

Актриса Наталья Антонова рассказала, как узнала о своём муже Николае Семёнове задолго до встречи с ним. Пережив развод, она не хотела заводить новые отношения, однако судьба распорядилась иначе.

//Общество

Испытания метанового ракетного двигателя могут начаться в России в 2019 году

Испытания метанового ракетного двигателя могут начаться в России в 2019 году

Стендовые испытания опытного образца метанового ракетного двигателя запланированы на конец 2019 года - начало 2020 года. Метановый двигатель начали разрабатывать на НПО "Энергомаш", - сообщил Игорь Арбузов.

//В мире

В Госдуме прокомментировали обвинение США во вмешательство россиян в выборы

В Госдуме прокомментировали обвинение США во вмешательство россиян в выборы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал обвинения США в адрес 12 россиян фейковыми. Парламентарий заявил, что Россия не вмешивалась в дела Соединённых Штатов.

//Общество

Чулпан Хаматова предпочитает любить Россию издалека, а жить в Латвии

Чулпан Хаматова предпочитает любить Россию издалека, а жить в Латвии

Обласканная властью актриса Чулпан Хаматова как и вся российская элита, предпочитает любить родину издалека. Она приобрела недвижимость в Латвии и получила вид на жительство.

//Общество

Якутянка Анастасия Груздева шокировала "летним" фото

Якутянка Анастасия Груздева шокировала "летним" фото

Жительница Якутии Анастасия Груздева опубликовала фото"летнее". Девушка второй раз шокировала общественность своим видом. В лицо Насти впились комары. Как выглядит после укусов, якутяночка не поделилась.

//В мире

США намерены стать лидерами по добыче нефти

США намерены стать лидерами по добыче нефти

В следующем году Соединенные Штаты планируют занять мировую лидерскую позицию по нефтедобыче. Министерство энергетики США выступило с прогнозом, что в 2019 году уровень добычи нефти вырастет до 11,8 млн баррелей в сутки.

//В мире

Раскрыты подробности готовящейся встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Раскрыты подробности готовящейся встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча тет-а-тет президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Хельсинки 13.15 (временя совпадает с московским) 16 июля, в понедельник. Общение глав России и Соединенных Штатов продлится 3 часа.

//В мире

Трамп задержался в покоях Виндзорского замка почти на 20 минут

Трамп задержался в покоях Виндзорского замка почти на 20 минут

Дональд Трамп ни на минуту не опоздал на чаепитие к королеве Великобритании Елизавете Второй. А вот встреча монарха с американским президентом продлилась дольше запланированного времени на 20 минут.

//Общество

В Чечне его приговорили за нетрадиционную ориентацию, а в Петербурге похитили

В Чечне его приговорили за нетрадиционную ориентацию, а в Петербурге похитили

В Санкт-Петербурге похитили молодого человека, которого в Чечне приговорили к «убийству чести» за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

//Политика

Песков не исключил признание Трампом Крыма

Песков не исключил признание Трампом Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил признание президентом США Дональдом Трампом Крыма российским: "Мы никогда не носили розовые очки, но, конечно, рассчитываем, что это возможно".

//Общество

О смерти проходившего по делу "Кировлеса" Петра Офицерова сообщила его адвокат

О смерти проходившего по делу "Кировлеса" Петра Офицерова сообщила его адвокат

О смерти проходившего по делу "Кировлеса" предпринимателя Петра Офицерова сообщила его адвокат. Офицеров, осужденный по этому громкому делу, скончался в Москве 13 июля на 44 году жизни.

//Политика

В Верховной раде заявили о "ничтожности" санкций против Крыма

В Верховной раде заявили о "ничтожности" санкций против Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что санкции против Крыма «совершенно ничтожные». Он также сообщил, что Вашингтон не рассматривает Киев как своего партнёра, а используют в качестве инструмента давления на Москву.

//В мире

Разведка США узнала о новых испытаниях в России ракет комплексов "Кинжал"

Разведка США узнала о новых испытаниях в России ракет комплексов "Кинжал"

Американская разведка узнала о проведении в России успешных испытаний гиперзвуковых ракет из состава новейшего российского комплекса "Кинжал". Телеканал CNBС ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США.

//Общество

На службу в полицию призовут ослов, оленей и верблюдов

На службу в полицию призовут ослов, оленей и верблюдов

Служебные олени, ослы и верблюды встанут в ряды защитников правопорядка наравне с уже традиционными собаками и лошадьми. В МВД России рассматривается вопрос о закупке животных для регионов Крайнего Севера и юга России

//В мире

Трамп заявил, что улучшение отношений России и США возможно при сохранении Крыма

Трамп заявил, что улучшение отношений России и США возможно при сохранении Крыма

Дональд Трамп заявил, что считает возможным улучшений отношений США и России при сохранении Крыма в составе РФ. Такое заявление Трамп сделал на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

//В мире

ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ сёл Сокольники и Желобок

ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ сёл Сокольники и Желобок

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили о двух случаях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Обстрелам ВСУ подверглись районы сёл Сокольники и Желобок.

//Происшествия

В McDonald's произошло массовое отравление

В McDonald's произошло массовое отравление

В сети ресторанов McDonald's произошло массовое отравление. Причиной отправления в Соединенных Штатах стали салаты. McDonald's заявил, что сменит поставщика салатов в ближайшее время.

//Шоу-бизнес

Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не на пляже, а в бассейне

Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не на пляже, а в бассейне

Известная телеведущая, руководитель спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике. Сейчас в летний сезон многие звезды шоу-бизнеса устремились показать себя во всей красе.

//Общество

Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым

Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым

Пропавшего при спуске с горы Фишт недалеко от Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым. В поисковой операции принимали участие полиция, спасатели, следователи, криминалисты, егеря, альпинисты, волонтеры.

//В мире

Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет

Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет

Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий на скорости 173 километра в час самолет.

//Общество

Собянин: благодаря Кириенко "Росатом" стал мировым лидером отрасли

Собянин: благодаря Кириенко "Росатом" стал мировым лидером отрасли

Достижения ученых, подвиги военных имеют огромное значение. И это правильно, что они получают признание. Однако есть и менее заметные, но более значимые свершения, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

//В мире

МИД назвал цель вброса со стороны США в адрес России

МИД назвал цель вброса со стороны США в адрес России

Целью новых обвинений, прозвучавших сегодня со стороны США в связи с расследованием о якобы «российском вмешательстве» в выборы, является создание напряженности на саммите РФ – США.

//В мире

В Москве "розовых очков" не носят, заявил Песков

В Москве "розовых очков" не носят, заявил Песков

Попытки заставить Россию отдать Крым абсолютно нелогичны и бесперспективны, и не стоит разговаривать с Москвой с этой позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры