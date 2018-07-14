Посольство РФ раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

Инициированная Британией процедура якобы «независимой верификации» обнаруженного в Эймсбери отравляющего вещества является нетранспарентной, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее в доме Чарли Роули, пострадавшего от отравления неизвестным веществом в Эймсбери, следователи обнаружили маленький флакон. Тесты в лаборатории Портон-Даун показали, что во флаконе содержался «Новичок» - вещество, которым в марте этого года были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери. На следующей неделе в Великобританию прибудут инспекторы ОЗХО для исследования этого вещества, сообщил британский МИД.

«Такая процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества является нетранспарентной. Она выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия механизмов. Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации. В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании», - заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

4 июля в британском Эймсбери два человека попали в больницу после воздействия неизвестного вещества. Позже женщина скончалась, мужчина пришел в сознание, напоминает РИА Новости.