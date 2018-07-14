В Париже во время парада столкнулись два мотоциклиста

В Париже во время парада в честь Дня взятия Бастилии двое сотрудников полиции на мотоциклах столкнулись, не рассчитав траекторию. Инцидент произошел на глазах президента Франции.

Полицейские-мотоциклисты врезались друг в друга во время парада на площади Согласия, не рассчитав траекторию движения. Столкновение произошло на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других почетных гостей мероприятия.

К счастью, никто не пострадал. Скорость движения была невысока, и после падения сотрудники полиции поднялись самостоятельно, подняли свои мотоциклы и вернулись в парадный строй.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля, сообщает РИА Новости.