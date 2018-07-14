В Париже во время парада столкнулись два мотоциклиста
14 июля 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Париже во время парада в честь Дня взятия Бастилии двое сотрудников полиции на мотоциклах столкнулись, не рассчитав траекторию. Инцидент произошел на глазах президента Франции.
Полицейские-мотоциклисты врезались друг в друга во время парада на площади Согласия, не рассчитав траекторию движения. Столкновение произошло на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других почетных гостей мероприятия.
К счастью, никто не пострадал. Скорость движения была невысока, и после падения сотрудники полиции поднялись самостоятельно, подняли свои мотоциклы и вернулись в парадный строй.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля, сообщает РИА Новости.
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