Латышский писатель-фантаст назвал проживающих в Латвии русских животными
14 июля 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Латышский писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс назвал русских, проживающих в Латвии, животными. По мнению Седлениекса, у русских, живущих в прибалтийской стране, нет ничего ценного, даже человеческой жизни.
Седлениекс опубликовал свое умозаключение на своей странице в Facebook. "Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь", - написал журналист о русских. Злобное мнение писателя-фантаста, в котором просквозило разжигание межнациональной розни, возмутило не только русскоязычных, но и у латышей. Но Дидзис Седлениекс свой пост так и не удалил, - сообщает Ридус.
В субботу днем аккаунт писателя в Facebook стал недоступен.
Лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов объяснил, что мнение Дидзиса — это не просто мнение отдельно взятого агрессивно настроенного человека, а вполне официальная риторика латышских элит.
Как сказал политик: "Латвия вопреки международным нормам и уставу ООН всячески потворствует проявлению национализма, неонацизма, переписыванию истории, особенно, что касается итогов Второй Мировой войны, дискриминации русскоязычного населения, ксенофобии и нетерпимости в отношении других национальностей".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес