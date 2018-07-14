Латышский писатель-фантаст назвал проживающих в Латвии русских животными

Латышский писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс назвал русских, проживающих в Латвии, животными. По мнению Седлениекса, у русских, живущих в прибалтийской стране, нет ничего ценного, даже человеческой жизни.

Седлениекс опубликовал свое умозаключение на своей странице в Facebook. "Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь", - написал журналист о русских. Злобное мнение писателя-фантаста, в котором просквозило разжигание межнациональной розни, возмутило не только русскоязычных, но и у латышей. Но Дидзис Седлениекс свой пост так и не удалил, - сообщает Ридус.

В субботу днем аккаунт писателя в Facebook стал недоступен.

Лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов объяснил, что мнение Дидзиса — это не просто мнение отдельно взятого агрессивно настроенного человека, а вполне официальная риторика латышских элит.

Как сказал политик: "Латвия вопреки международным нормам и уставу ООН всячески потворствует проявлению национализма, неонацизма, переписыванию истории, особенно, что касается итогов Второй Мировой войны, дискриминации русскоязычного населения, ксенофобии и нетерпимости в отношении других национальностей".