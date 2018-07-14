Власти Южной Кореи выразили протест из-за полёта российских Ту-95МС

Южная Корея вызвала российского военного Андрея Фалилеева в министерство национальной обороны по причине несанкционированного пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Как сообщает агенство Ренхап: «Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии». Отмечается, что есть риски столкновения в воздухе. Власти Южной Корее заявили, что России стоит осознать серьёзность ситуации и избегать их повторения.

Напомним, ранее министерство обороны России сообщило, что истребители Республики Корея и Японии сопровождали два Ту-95МС ВКС России, которые выполняли плановые полёты над Японским и Жёлтыми морями. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все полёты сопровождались в соответствии с международными правилами, передаёт gazeta.ru